Eminönü'nde bayram alışverişi başladı: Şeker fiyatları 200-300 lira arasında değişiyor

Alışveriş için Eminönü'ne gelen İbrahim Yazgan isimli vatandaş da ‘‘Eminönü Ramazan ayının simgesi gibi. Manevi bir havası var. Anadolu yakasından alışveriş için Eminönü'ne geldim. Fiyatlar da burada daha uygun. Her çeşit ürünü bulabiliyoruz. Peynir, şeker ve lokum aldım. Gelen çocuklara şeker ikram ediyoruz, yanında da harçlık veriyoruz'' diye konuştu.



