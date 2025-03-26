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Eminönü'nde bayram alışverişi başladı: Şeker fiyatları 200-300 lira arasında değişiyor

Eminönü'nde bayram alışverişi başladı: Şeker fiyatları 200-300 lira arasında değişiyor

14:3026/03/2025, Çarşamba
IHA
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Eminönü'nde bayram alışverişi başladı. Bayram öncesi şeker ve çikolataya yoğun talep gösteriliyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü'nde alışveriş hız kazandı. Vatandaşlar özellikle şeker, çikolata gibi bayram ikramlıklarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar ise 200-300 TL arasında değişiyor.

Eminönü'ndeki esnaflar bayram öncesi artan yoğunluktan memnun olduğunu belirtti. Şeker ve çikolataya talep olduğunu ifade eden esnaflar ikramlık olarak lokum ve tatlı çeşitlerinin de tercih edildiğini söyledi.

Eminönü'nde şeker ve çikolata satan esnaf Muhittin Tan, ‘‘Bayram heyecanımız başladı. Tezgahlara şeker ve çikolataları getirdik. Bayramlarda misafirlere ikram etmek için şeker ve çikolata tercih ediliyor. Bu gelenekten dolayı talep bayram öncesinde artıyor. Geçen sene şeker, çikolata fiyatları 280 liraydı, bu yıl 250 liradan satıyoruz. Son 2-3 gündür satışlarımızda artış var'' dedi.


Alışveriş için Eminönü'ne gelen İbrahim Yazgan isimli vatandaş da ‘‘Eminönü Ramazan ayının simgesi gibi. Manevi bir havası var. Anadolu yakasından alışveriş için Eminönü'ne geldim. Fiyatlar da burada daha uygun. Her çeşit ürünü bulabiliyoruz. Peynir, şeker ve lokum aldım. Gelen çocuklara şeker ikram ediyoruz, yanında da harçlık veriyoruz'' diye konuştu.


Bayram alışverişini Eminönü'nde yaptığını söyleyen başka bir vatandaş ise ‘‘Bayramda misafirlere baklava ve şeker ikram edeceğiz. Şeker ve çikolata aldım. Pahalı olsa da bayram öncesi şeker ve çikolata alışverişini yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.



#ramazan bayramı
#bayram
#eminönü

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