En akıllı kan grubu belirlendi: Zekasıyla kendilerine hayran bırakıyorlar

AB grubu öne çıktı

AB grubu, araştırmalarda en dikkat çeken kan grubu oldu. Bu gruba sahip bireylerin genelde daha yaratıcı, analitik ve çözüm odaklı olduğu tespit edildi. Ayrıca, hafıza testlerinde bu grubun diğerlerine göre daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlendi. Ancak bilim insanları, zekânın sadece kan grubuna indirgenemeyeceğini, çevresel ve eğitsel faktörlerin de büyük önem taşıdığını vurguluyor.



