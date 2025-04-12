En fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İşte dünyadaki Türk nüfusun dağılımı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına dair dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Verilere göre, Türklerin en yoğun olarak yaşadığı ülkeler sıralandı. Türklerin en çok hangi ülkeleri tercih ettiği belli oldu. İşte dünyada en fazla Türk'ün yaşadığı 10 ülke.

1 /11 Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.

2 /11 İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADAIĞI ÜLKELER 10) Danimarka 75 bin Türk vatandaşı

3 /11 9) İsviçre 130 bin

4 /11 8) Avustralya 150 bin

5 /11 7) Belçika 240 bin

6 /11 6) Avusturya 250 bin

7 /11 5) ABD 300 bin

8 /11 4) İngiltere 400 bin

9 /11 3) Hollanda 500 bin

10 /11 2) Fransa 700 bin