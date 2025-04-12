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En fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İşte dünyadaki Türk nüfusun dağılımı

En fazla Türk'ün yaşadığı ülkeler belli oldu: İşte dünyadaki Türk nüfusun dağılımı

16:4212/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına dair dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Verilere göre, Türklerin en yoğun olarak yaşadığı ülkeler sıralandı. Türklerin en çok hangi ülkeleri tercih ettiği belli oldu. İşte dünyada en fazla Türk'ün yaşadığı 10 ülke.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona yükseldi. Bu nüfusun büyük bir kısmı, 6,5 milyon ile Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Göç hareketlerinin devam etmesi ve yeni nesillerin büyümesiyle birlikte, Türk nüfusunun dünya çapında artışı devam ediyor.

İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADAIĞI ÜLKELER

10) Danimarka

75 bin Türk vatandaşı

9) İsviçre

130 bin

8) Avustralya

150 bin

7) Belçika

240 bin

6) Avusturya

250 bin

5) ABD

300 bin

4) İngiltere

400 bin

3) Hollanda

500 bin

2) Fransa

700 bin

1) Almanya

4 milyon Türk vatandaşı

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