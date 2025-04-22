Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
En zeki kan grupları ortaya çıktı: Bilim adamlarından ses getiren araştırma 'Adeta dahi oluyorlar'

En zeki kan grupları ortaya çıktı: Bilim adamlarından ses getiren araştırma 'Adeta dahi oluyorlar'

11:0422/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Bilim insanlarından ses getiren bir araştırma sonucu geldi. Buna göre toplumda "üstün zekalı" olarak tanımlanan pek çok bireyin, belirli bir kan grubuna sahip olduğunu ortaya koydu. IQ düzeyleriyle kan grupları arasında kurulan bu ilişki, hem bilim camiasında hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki sizin kan grubunuz Japon bilim insanlarına göre &nbsp;"üstün zekalı" sayılıyor mu? Gelin araştırma sonuçlarını birlikte inceleyelim.</p>
Bilim insanlarından ses getiren bir araştırma sonucu geldi. Buna göre toplumda "üstün zekalı" olarak tanımlanan pek çok bireyin, belirli bir kan grubuna sahip olduğunu ortaya koydu. IQ düzeyleriyle kan grupları arasında kurulan bu ilişki, hem bilim camiasında hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki sizin kan grubunuz Japon bilim insanlarına göre "üstün zekalı" sayılıyor mu? Gelin araştırma sonuçlarını birlikte inceleyelim.

Yapılan son bilimsel araştırmalardan biri de kan gruplarının yalnızca sağlık üzerinde değil, zeka düzeyinde de belirleyici olabileceğini gösteriyor. Japon bilim insanlarının ortaya koyduğu "Ketsueki-gata" teorisi, kan grupları ile kişilik yapısı ve zihinsel yetenekler arasında çarpıcı bağlantılar olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki, belirtilen bu kan grubuna sahip kişiler diğerlerine oranla daha yüksek IQ seviyesine sahip.

Uzmanlara göre, dört ana kan grubunun (A, B, 0 ve AB) her biri farklı zihinsel ve duygusal özellikler taşıyor. Ancak özellikle bir kan grubu, zeka seviyesinin belirlenmesinde öne çıkıyor.

Bu grubun üyeleri, hem analitik düşünme hem de yaratıcılık konusunda diğerlerine göre çok daha üst düzeyde.

A Grubu: Duygusal Zeka Şampiyonu


Düşünceli, titiz ve planlı yapılarıyla bilinen A grubu bireyleri, yüksek duygusal zekalarıyla öne çıkıyor. Japonya’da en yaygın kan grubu olan A grubu, aynı zamanda yüksek yaratıcılık ve empati becerilerine sahip.

Dikkat! A grubu bireylerde mide ve kalp hastalıklarına yakalanma riski daha yüksek.

0 Grubu: Doğuştan Lider


Güçlü irade, özgüven ve karizma bu grubun belirgin özellikleri. 0 grubu bireyleri, analitik zeka ve liderlik yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bu nedenle pek çok yönetici ve stratejistin bu gruba ait olması şaşırtıcı değil.

Not: Ülser, Aşil tendonu yaralanması ve sivrisinek hassasiyeti bu grupta daha yaygın.

AB Grubu: Nadir ve Gizemli


En nadir bulunan kan grubu olan AB, sezgisel zekası ve yüksek uyum yeteneği ile dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre bu grubun bireyleri hem duygusal hem de mantıksal zekayı bir arada kullanabiliyor.

Ancak: AB grubundaki bireylerde kalp hastalıkları ve hamilelikte preeklampsi riski daha yüksek.

Japon bilim insanlarının yürüttüğü bu çalışmalar, kan grubunun sadece sağlık değil, aynı zamanda zihinsel kapasite ve karakter üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor.

Elbette zekayı belirleyen tek unsur bu değil, ancak kan grubunuzun sizi ne kadar etkilediğini öğrenmek, kendi potansiyelinizi keşfetmeniz için ilginç bir adım olabilir.

#sağlık haberleri
#kan grupları
#En zeki kan grupları
#araştırma
#bilimsel bilgiler
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ: 5 bin TL doğum yardımı ne zaman yatacak, ne kadar, ayın kaçında verilecek?