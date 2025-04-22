Bilim insanlarından ses getiren bir araştırma sonucu geldi. Buna göre toplumda "üstün zekalı" olarak tanımlanan pek çok bireyin, belirli bir kan grubuna sahip olduğunu ortaya koydu. IQ düzeyleriyle kan grupları arasında kurulan bu ilişki, hem bilim camiasında hem de kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki sizin kan grubunuz Japon bilim insanlarına göre "üstün zekalı" sayılıyor mu? Gelin araştırma sonuçlarını birlikte inceleyelim.