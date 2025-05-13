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Engelleri aşan kafe: Düzce’de özel bireyler hem çalışıyor hem hayatı paylaşıyor

Engelleri aşan kafe: Düzce’de özel bireyler hem çalışıyor hem hayatı paylaşıyor

09:5013/05/2025, Salı
DHA
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<p>Düzce Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Kusursuz Kafe’, 8 yıldır aralıksız hizmet veriyor. Down sendromlu, zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin çalıştığı kafe, hem istihdam sağlıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor.</p>
Düzce Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Kusursuz Kafe’, 8 yıldır aralıksız hizmet veriyor. Down sendromlu, zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin çalıştığı kafe, hem istihdam sağlıyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor.

Düzce’de 2017’de açılan Kusursuz Kafe’de engelli bireyler hem istihdam ediliyor hem de topluma katılıyor. 8 yıldır faaliyet gösteren kafe, farkındalık ve umut dolu bir yaşam alanına dönüştü.

17 özel birey belediye kadrosunda çalışıyor

Kusursuz Kafe’de şu anda 17 özel birey görev alıyor. Tamamı Düzce Belediyesi bünyesinde daimi işçi olarak istihdam edilen çalışanlar, liselerin özel eğitim bölümlerinden mezun bireylerden oluşuyor. Bu proje, mezuniyet sonrası istihdam sıkıntısı çeken bireyler için büyük bir umut oldu.

Öğretmen Verep: bu sadece onlara değil, bize de bir şans

Kafenin kurucusu olan özel eğitim öğretmeni Senem Verep, “Onlar sadece çalışmıyor; hayata katılıyor, bizi de değiştiriyor. Hatalarında özür dilemeyi biliyor, işlerinde son derece titiz davranıyorlar. Onlara değil, aslında kendimize bir şans vermeliyiz” diyor.

Kafeye gelenler sadece hizmet değil, farkındalık da alıyor

Senem Verep, Kusursuz Kafe'nin sadece bir işletme değil, aynı zamanda bir eğitim alanı olduğunu vurguluyor. “Ziyaretçilerimiz burada yalnızca kahve içmiyor, bu gençlerin azmine ve emeğine tanıklık ediyor. Farklılıkların nasıl birer zenginlik olduğunu gözleriyle görüyorlar” diyor.

Korkarak başladılar, özgüvenle devam ediyorlar

Kafe çalışanlarının çoğu iş hayatına başlarken ciddi kaygılar taşıyordu. Sosyal hayata nasıl karışacaklarını bilemeyen gençler, şimdi kendi tercihlerini açıkça ifade edebilen, toplum içinde yer alabilen bireylere dönüştü. Verep, bu süreci “karşılıklı bir öğrenme” olarak tanımlıyor.


Her biri artık kendi hayatını kuruyor

Kafede çalışan özel bireyler yalnızca çalışmakla kalmıyor, kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Kimi ailesine destek oluyor, kimi bireysel ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Bu özgürlük, onların hayata bakışını tamamen değiştirmiş.

Çalışanlar: burada olmak çok güzel

Kafede garsonluk yapan Burcu Doğanyiğit, “8 yıldır buradayım. Masaları siliyorum, müşterilerle ilgileniyorum. Her şey harika. Hem çalışıyor hem kazanıyorum” diyor. Ramazan Çelik ise, “Müşteriler bizi çok seviyor. Ben de evime destek oluyorum” sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.



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