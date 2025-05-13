Engelleri aşan kafe: Düzce’de özel bireyler hem çalışıyor hem hayatı paylaşıyor

Kafeye gelenler sadece hizmet değil, farkındalık da alıyor

Senem Verep, Kusursuz Kafe'nin sadece bir işletme değil, aynı zamanda bir eğitim alanı olduğunu vurguluyor. “Ziyaretçilerimiz burada yalnızca kahve içmiyor, bu gençlerin azmine ve emeğine tanıklık ediyor. Farklılıkların nasıl birer zenginlik olduğunu gözleriyle görüyorlar” diyor.