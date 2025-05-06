Evde sağlık hizmeti alan 395 hasta için her koşulda dağları tepeleri aşıyorlar

Son 5 yılda il merkezi ve Susuz ilçesinde toplam 4 bin hastaya ulaştıklarını ifade eden Yurduöz, şöyle konuştu:





"Aktif 395 hastamızın tedavi ve sağlık planlamalarını takip etmekteyiz. 9 kişilik deneyimli, profesyonel ekibimiz var. 2 aracımızla geniş bir alanda kar, kış, tipi, yağmur, çamur demeden, zorlu iklim şartlarında sağlık hizmetlerini hastalarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bazı hastalarımızın çocukları burada olmuyor, evlatları olarak geliyoruz. Bazen göremedikleri torunları oluyoruz. Hastalarımız biz geldiğimizde, kendilerini sorduğumuzda, ilgilendiğimizde mutlu oluyor. Eskiden yaşadıkları zorlukları anlatıyorlar, şimdi sağlık hizmetinin evlerine kadar geldiğini gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Bu da bize dua, motivasyon ve mutluluk olarak dönüyor."



