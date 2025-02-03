Fark etmeden yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz: Bu besinler tehlike saçıyor





"Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan kullanıyor"

Öğr. Gör. Erdin, "Amerika ve Amerika'nın regülasyonlarını benimseyen ülkelere baktığımızda onlar da şöyle diyorlar; ‘Evet böyle çalışmalar var ama bu çalışmalardaki doz, insanların gıda ile alabilecekleri dozun çok üzerinde ve bu çalışmalar yeterli değil. Bu nedenle de kullanılabilir' şeklinde bir yorum getirmişler. Bu yüzden Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan'da örneğin kullanılabildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.







