Fark etmeden yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz: Bu besinler tehlike saçıyor

Hem beyazlatıcı hem de hamura elastikiyet vererek hamur yapısını güçlendiren azodikarbonamid (E927a), unlu gıdalarda, tahıl ürünlerinde kullanılıyor. Fark etmeden yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz. Çünkü bu ürün yoga matlarının üretiminde de kullanılıyor. Uzman isim, "Etiketinde bunlar yazıyorsa almayın" diyerek besinleri sıraladı.
Hamburger ekmeği başta olmak üzere unlu mamullerde kullanılan azodikarbonamid maddesi, yoga matlarının üretiminde de kullanılıyor.
Türkiye'de kullanımı yasak olmasına rağmen bazı ülkelerde yasak olmayan bu maddenin tüketilmemesi gerekiyor.
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Öğretim Görevlisi Sinem Erdin, "Tüketiciler, ithal ürünleri satın alırken etiket bilgisine bakmalıdır. Paket üzerinde ADA şeklinde bir kısaltma varsa genellikle bu kimyasal bileşiğin kısaltmasıdır. Ya da E927a kodu. Bunları tüketmemeyi tercih edebilirler" uyarısında bulundu.
"Böbrek, karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği görüldü"
"Azodikarbonamitin dönüştüğü ara bileşiklerden bir tanesi semicarbazide" diyen Erdin, "Kısaca SEM olarak adlandırılıyor. Bu bileşikle ilgili hayvan (fare) çalışmaları var. Bazı çalışmalarda, tümör büyütücü etkisi olduğu görülmüş.
Daha yakın tarihli bir çalışmaya da bakarsak 2020'de Nijerya'da gerçekleştirilmiş. Burada da özellikle yine farelere farklı oranlarda bahsettiğimiz gıda katkı maddesi verilerek çalışma gerçekleştirilmiş. Hem böbrek hem de karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle de Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi ve bizim de bütün dünyanın da bağlı olduğu Kodeks Alimentarius bu gıda maddesinin kullanımına sıcak bakmıyor" dedi.
"Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan kullanıyor"
Öğr. Gör. Erdin, "Amerika ve Amerika'nın regülasyonlarını benimseyen ülkelere baktığımızda onlar da şöyle diyorlar; ‘Evet böyle çalışmalar var ama bu çalışmalardaki doz, insanların gıda ile alabilecekleri dozun çok üzerinde ve bu çalışmalar yeterli değil. Bu nedenle de kullanılabilir' şeklinde bir yorum getirmişler. Bu yüzden Amerika, Kanada, Nijerya ve Suudi Arabistan'da örneğin kullanılabildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.
"En başta korkmamız gereken şey bu olmamalı"
Öğr. Gör. Sinem Erdin sözlerine şunları ekledi:
"Fast food tüketimine baktığımızda, bu gıda katkı maddesinden tabii ki de korkalım, hiç korkmayalım değil. Ama fast food ürünler söz konusu olduğunda en başta korkmamız gereken şey bu olmamalı.
Fast food ürünlerinin trans yağ asidi, şeker, doymuş yağ ve tuz içeriği oldukça yüksek. Bunlar; diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları artıran şeylerdir. Bu yüzden yapılması gereken en güzel şey mümkün olduğunca fast food tüketiminden kaçınılmak olmalı"