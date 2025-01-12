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Ferdi Tayfur'un ablasından 'miras' isyanı: Suskunluğunu bozdu gerçekler ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'un ablasından 'miras' isyanı: Suskunluğunu bozdu gerçekler ortaya çıktı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:3412/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, usta sanatçının mirası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Aile üyeleri arasında süregelen anlaşmazlıklar, gündemdeki yerini koruyor. Sanatçının ablası Nafia Turanbayburt uzun süredir suskunluğunu koruyordu. Yeğeni ve ablası miras tartışmalarına son noktayı koydu. Öte yandan, Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a yönelik açıklamaları da dikkat çekti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, geride bıraktığı miras ve servet konusu gündemden düşmüyor.

Yarımada ve 80 daire iddiaları

Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyordu.

Usta sanatçının ablası Nafia Turanbayburt, suskunluğunu bozarak aile içindeki anlaşmazlıklar ve miras paylaşımıyla ilgili konuştu.

Miras iddialarına cevap

Tayfur'un Emirgan Camii'nde düzenlenen mevlidine katılan ablası Nafia Turanbayburt, "miras" iddialarını kesin bir dille yalanladı.


Tuğçe Tayfur katılmadı

Cenaze günü babasının tabutu başında Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ile kavga eden Tuğçe Tayfur ile annesi Necla Nazır, mevlide katılmadı.

"Miras" söylentileri hakkında açıklama yapan Turanbayburt, "Ne mirası. Miras falan yok" dedi.

Ayrıca, Ferdi Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt ve Nafia Turanbayburt'un Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur’a yönelik açıklamaları da dikkat çekti.


'Problemleri çözeceğiz'

Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, "Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz. Baba da olsaydı bunlara üzülürdü. İnşallah zamanla her şey yoluna girecek" dedi.


'Biz aileyiz'

Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için "Olabilir biz aileyiz" diye konuştu.


#Ferdi Tayfur
#Necla Nazır
#Tuğçe Tayfur

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