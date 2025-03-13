Ferdi Tayfur'un en büyük torunu ilk kez görüldü: Oğlu Timur Turanbayburt böyle paylaştı

'Bana küs gitti, düşman ettiniz'

Ayrıca Turanbayburt, "Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşım yapmışlar, babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşman olacak bir durum yoktu. Bazı hadsizler düşman ettiler. Tuğçe ile babamın arasında giren basın danışmanıdır. Beni sırtımdan vuruyorlar, ortada bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış, benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. Babamın ismini kullanma artık. Beni babama düşman ettiniz. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.