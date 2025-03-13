Ferdi Tayfur'un en büyük torunu ilk kez görüldü: Oğlu Timur Turanbayburt böyle paylaştı

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etmişti. Usta ismin çocukları arasındaki miras kavgası gündemdeki yerini korurken, bu kez en büyük torunu ortaya çıktı. Oğlu Timur Turanbayburt paylaştı.
Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından, çocukları arasında yaşanan miras krizi sık sık gündeme geliyor.
Babasına böbreğini veren Timur Turanbayburt'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etmişti.
Timur, babasının kendisine küs gittiğini ve aralarını açan kişilerin olduğunu belirterek sert açıklamalarda bulundu. Bir dönem sosyal medya hesabından “Böbreği geri ver” dediği iddia edilen bir paylaşım ortaya çıksa da Turanbayburt bu iddiaları yalanladı.
'Bana küs gitti, düşman ettiniz'
Ayrıca Turanbayburt, "Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşım yapmışlar, babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşman olacak bir durum yoktu. Bazı hadsizler düşman ettiler. Tuğçe ile babamın arasında giren basın danışmanıdır. Beni sırtımdan vuruyorlar, ortada bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış, benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. Babamın ismini kullanma artık. Beni babama düşman ettiniz. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ferdi Tayfur'un en büyük torunu ortaya çıktı
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ferdi Tayfur’un en büyük torunu Ferdi de gündeme geldi.
Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren torunu sosyal medyada büyük ilgi gördü.