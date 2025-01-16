Ferdi Tayfur'un kızı o son anlarını paylaştı: "Son kez tebessüm etti" deyip ilk kez konuştu

Son anlarını bu sözlerle anlattı

O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki birgün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..











