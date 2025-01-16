Ferdi Tayfur'un kızı o son anlarını paylaştı: "Son kez tebessüm etti" deyip ilk kez konuştu

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan Ferdi Tayfur ile ilgili paylaşım yapan Tuğçe Tayfur'un yazdıkları görenleri duygulandırdı. Babasının kendisine tebessüm ettiğini söyleyen Tuğçe Tayfur, son anlarını böyle anlattı.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Babasının vefatının ardından sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur'dan günler sonra ilk paylaşım geldi.
Vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez konuştu.
TuğçeTayfur, babasıyla ilgili şu sözleri yazdı:
Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi.
Son anlarını bu sözlerle anlattı
O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki birgün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA..