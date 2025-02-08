Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından miras nedeniyle birbirine giren aile üyeleri arasında yeni kriz patlak verdi. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlit programı duyurdu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 12 Şubat'ta 40'ı dolacak Ferdi Tayfur'un mevlidinin okunması için hem Şirin Gözalıcı hem de Tuğçe Tayfur paylaşım yaptı.
FERDİ TAYFUR'UN AİLESİNDE MEVLİT KRİZİ
Tayfur'un mirasında Tuğçe Tayfur'un isminin geçmemesi gerilime neden oldu. Miras tartışmalarının ardından aile üyeleri arasında şimdi de mevlit krizi patlak verdi. Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, ayrı ayrı mevlit programları duyurdu.
KIZIYLA YEĞENİ AYRI AYRI AÇIKLAMA YAPTI
Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını açıkladı:
"2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, Ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur."
Tuğçe Tayfur ise başka bir açıklama yaptı.
Tayfur, "Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..." dedi.
TUĞÇE TAYFUR VASİYETE TEPKİ GÖSTERDİ
Vasiyet duyurusuna tepki gösteren Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşıp, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı... Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilanı talep etmelerini beklemiyoduk...
Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3.kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de, babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan... Ben daha fazla birşey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl...
Şimdi Babamın adını ağzına alma sen YİYEN! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın.. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİNE yakışır GÖZALICILARA değil!" demişti.