TUĞÇE TAYFUR VASİYETE TEPKİ GÖSTERDİ





Vasiyet duyurusuna tepki gösteren Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşıp, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı... Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilanı talep etmelerini beklemiyoduk...