Festivalde açık artırmaya sunulan 1 kilo Sason balı 340 bin liraya alıcı buldu

‘SASON GEÇMİŞTE ÇOK ACI YAŞADI’





Festivalde konuşan Vali Ekrem Canalp, “Geçen yıl merkezdeki festivallerimizi 1,5 milyon insan ziyaret etti. Bu festivaller ne işe yarıyor? Batman'ı, ilçelerimizi tanıtmaya yarıyor. İkinci olarak da özellikle ilçelerimiz de üretmiş olduğumuz yerel ürünleri hem Batmanlılar hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarımıza tanıtma imkanı sağlıyor. Ama hepsinden çok daha önemlisi var. Biz her festivale buraya geldiğimiz zaman Batman ile ilgili, Sason ile ilgili, ilçelerimizle ilgili bambaşka, yepyeni projelerin burada müjdesini veriyoruz. İlk festivalimizi yaptığımız zaman bir şey söylemiştik. Demiştim ki, Sasonlular geçmişte çok acı çekti. Bu dağların yiğit insanları en fazla mağduriyeti yaşayan insanlardandır. Gittiğiniz her köyde şehit yakınlarını görüyorsunuz. Her köyümüzde şehidimiz var. Her mahallede şehidimiz, gazilerimiz var. Evet, Sason geçmişte çok acı yaşadı ama eğer bugün terör bitiyorsa, terörün bitmesiyle beraber en güzel imkanlardan faydalanmanın hakkı da Sason’undur ve Sasonlularındır. Biz de bu düsturla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de altın ve gümüş işlemeciliğinin sanayi sitesi olaraktan ilk defa yapılacağı yer Batman olacak. Altının ve gümüşün sanayi sitesi şeklindeki hem de organize şekilde yapacağımız bir tesisini kuracağız. Ve burada da en fazla yatırımcı Sason’dan Batman'a göçmüşya da Sason’dan İstanbul'a göçmüş olan Sasonluların içinden çıkacak. İnşallah Türkiye'nin örnek projesini de Sasonlularla beraber hayata geçireceğiz" dedi.