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Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu

Altı gezegen gökyüzünde sıralandı: İzleyenlere görsel şölen sundu

00:4726/01/2025, Pazar
AA
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Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylası'nda uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.

Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizildiği az rastlanan olay Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ispatan Yaylasında uzun pozlama tekniği ile fotoğraflandı.

Görsel şölen tüm Türkiye'den çıplak gözle de görülebildi.

Astronomik şölen, 28 Şubat 2025'te bir kez daha tekrarlanacak.

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?


Dünya'nın perspektifinden bakıldığında, gökyüzünde birden fazla gezegen birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçidi meydana gelir.

Gezegen geçidi, tüm gezegenlerin gece göğünde doğudan güneye doğru uzanan uzun çapraz bir çizgi üzerinde dizildiği izlenimini verir.





MARS PARLAK TURUNCU GÖRÜLECEK

Uzmanlara göre Mars, diğer gezegenlere göre en belirgin farklılığa sahip olacak çünkü rengi çıplak gözle parlak turuncu bir ışık noktası olarak görünecek.


EN İYİ AÇIYI SAĞLAMAK

En iyi görüşü elde etmek için sokak lambaları gibi ışık kirliliği kaynaklarından uzak bir yer bulmaya çalışın ve gözlerinizin karanlığa alışması için yeterli zaman tanıyın.

#Gezegen
#Hatay
#Astroloji

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