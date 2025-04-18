'Giyimli Kadın' cerrah titizliğinde yapılan çalışmalarla sergilenmeye hazır hale geliyor

Eksik parçaların olması gibi zorunlu durumlarda, bütünlüğün sağlanması için bilimsel kabul görmüş yöntem ve malzemelerle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılıyor.





Kimi zaman fırça, ufak pamuk parçalarıyla, kimi zaman da sond, pens ve neşter gibi cerrahi el aletleriyle çalışan uzmanlar, bazı eserlerin ufak detayları için saatlerce mesai yapıyor.