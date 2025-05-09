Türk dizi tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin müziklerini yapan Müzisyen ve Besteci Gökhan Kırdar, son dönemin popüler DJ'lerinden Mahmut Orhan'a sert çıktı. Orhan'ın kendisine ait 'Pusu' eserini konserlerinde izinsiz çaldığını belirten Kırdar, hukuki olarak haklarını arayacağını belirtti.
1993 doğumlu Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, elektronik müzik alanında özellikle deep house ve indie dance türlerinde çalışmalarıyla son dönemin popüler ismi haline geldi.
2015 yılında çıkardığı “Feel” adlı şarkıyla uluslararası ün kazanan Orhan, Balkan ve Orta Doğu ezgilerini elektronik altyapılarla harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturdu.
Fakat Orhan, Türk dizi tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin Pusu isimli müziğine yaptığı remixle, müziğin telif haklarını elinde tutan Gökhan Kırdar'ı kızdırdı.
Müzisyen Gökhan Kırdar, şarkılarını sahnelerinde izinsiz kullanan Mahmut Orhan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve dava açtığını duyurdu.
''Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz?"
"Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."