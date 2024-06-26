Gökyüzünü gören telefona sarıldı: Cami üzerindeki görüntü herkesi hayran bıraktı

Şimşekleri videoya alan doğa gözlemcisi Ümit Bartın, “Doğa olayları bazen tehlikeli olsa da hep ilgimi çekmiştir. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla beraber şimşeklerin çaktığı anlar ve karanlığın içinde aniden loş ışıkla beliren manzara harikaydı. "