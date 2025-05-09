Gönül Dağı, beşinci sezonunda heyecan ve dram dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. TRT 1’in sevilen dizisi, 5. sezon 178. bölümüyle 10 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor. Kaya ailesi, Selma’nın gözlerini kaybetmesiyle derin bir acı yaşar. Bu zorlu süreçte Taner, eşine moral vermek ve hayatını kolaylaştırmak için bir icat üzerinde çalışmaya başlar. Selma'nın yeni hayatına alışma çabası ve Taner’in desteği izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. İşte detaylar...
TRT 1’in her hafta reyting rekorları kıran ve izleyicilerin ilgi odağı olan dizisi Gönül Dağı’nın 178. bölümü, 10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.
Dizinin bu bölümünde izleyiciyi derin bir hüzün, iç hesaplaşmalar ve köklü değişiklikler bekliyor. Selma’nın gözlerini kaybetmesi Kaya ailesinde büyük bir üzüntüye yol açarken, Taner’in eşine destek olma çabası yürekleri ısıtacak.
Selma'nın gözlerini kaybetmesi Kaya ailesini derinden sarsar
Kaya ailesi, Selma’nın gözlerini kaybetmesiyle derin bir acı yaşar. Bu zorlu süreçte Taner, eşine moral vermek ve hayatını kolaylaştırmak için bir icat üzerinde çalışmaya başlar. Selma'nın yeni hayatına alışma çabası ve Taner’in desteği izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.
Divane yolculuğa çıkıyor
Divane Selma'nın gözlerini kaybetmesinden büyük üzüntü duyar ve kendini sorumlu hisseder. Vicdan azabıyla baş edemeyen Divane, Ciritçi ile birlikte geçmişine yolculuk yapar. Eski köyüne giden ikili, bu yolculukta hem geçmişle hem de kendi iç dünyalarıyla yüzleşir. Divane’nin bu duygusal hesaplaşmada nasıl bir karar alacağı izleyicinin odak noktası olacaktır.
Ağılda amca oğullarını zorlayan kurallar
Dizinin bu bölümünde dengeler değişir ve Süleyman’ın getirdiği yeni kurallar, amca oğullarının düzenini altüst eder. Bu karmaşanın ortasında Ramazan Mete, Asuman’ın zoruyla diyetisyene gider. Sağlıklı yaşamla tanışan Ramazan’ın alışkanlıklarını değiştirmesi kolay olmayacaktır. Hem komik hem düşündürücü anlarla dolu bu bölüm, izleyicilere yine hem hüzün hem de tebessüm vadediyor.