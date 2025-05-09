Divane yolculuğa çıkıyor





Divane Selma'nın gözlerini kaybetmesinden büyük üzüntü duyar ve kendini sorumlu hisseder. Vicdan azabıyla baş edemeyen Divane, Ciritçi ile birlikte geçmişine yolculuk yapar. Eski köyüne giden ikili, bu yolculukta hem geçmişle hem de kendi iç dünyalarıyla yüzleşir. Divane’nin bu duygusal hesaplaşmada nasıl bir karar alacağı izleyicinin odak noktası olacaktır.