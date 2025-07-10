Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı şimdiden başladı. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunu geride bırakmış, dizinin başrol oyuncularından Cihat Süvarioğlu, 5 yılın ardından izleyicilere veda etmişti. 'Ramazan' karakteriyle gönüllere taht kuran Süvarioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, bambaşka bir hikâyeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. İşte yeni projesi.
TRT 1’in reyting rekortmeni Gönül Dağı, beşinci sezonunu tamamladı. Yeni sezon için geri sayım başladı.
Gönül Dağı’nın duygu yüklü sezon finaliyle Ramazan karakterini oynayan başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, izleyicilere veda etmişti.
Cihat Süvarioğlu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ekranların sevilen yüzü bu kez bambaşka bir hikâyeyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1'in Gönül Dağı'nda Ramazan karakterini oynayan Cihat Süvarioğlu, 'Sevdiğim Sensin' dizisinde rol alacak.
'Tahir' ile geri dönüyor
Cihat Süvarioğlu, dizide Tahir karakterini oynayacak. Süvarioğlu, Aytaç Şaşmaz'ın oynayacağı Erkan'ın abisi olarak karşımıza çıkacak.
'Sevdiğim Sensin' dizisinin çekimlerine Ağrı'da başlanacak.