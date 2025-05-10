Selma karanlığa gömülürken, Taner pes etmiyor





Selma’nın gözlerini kaybetmesi, herkes için büyük bir yıkım olur. Taner, Selma'nın tedavisi için harekete geçer. Selma’yı iyileştirebilmek için İstanbul’a gidip Doktor Murat’la görüşmeye karar veren Taner, bir yandan da Selma’nın yaşamını kolaylaştıracak bir icat üzerinde çalışır. Gedelli halkı ise bu zorlu dönemde Selma’yı yalnız bırakmayarak ona destek olacaktır.