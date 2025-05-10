Gönül Dağı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümü merakla beklenen dizi, 178. bölümüyle 10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 10 Mayıs Cumartesi akşamı 178. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Beş sezondur reyting rekorları kıran Gönül Dağı, bu hafta yayınlanacak 178. bölümde yürek burkan sahneleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Selma’nın görme yetisini kaybetmesi, Taner ve neredeyse tüm Gedelli halkı için büyük bir sınav olacaktır.
Selma karanlığa gömülürken, Taner pes etmiyor
Selma’nın gözlerini kaybetmesi, herkes için büyük bir yıkım olur. Taner, Selma'nın tedavisi için harekete geçer. Selma’yı iyileştirebilmek için İstanbul’a gidip Doktor Murat’la görüşmeye karar veren Taner, bir yandan da Selma’nın yaşamını kolaylaştıracak bir icat üzerinde çalışır. Gedelli halkı ise bu zorlu dönemde Selma’yı yalnız bırakmayarak ona destek olacaktır.
Divane ve Ciritçi’nin yüzleşme yolculuğu
Selma'nın gözlerini kaybetmesi Divane'yi de oldukça sarsar. Kızının hastalığıyla kendini suçlayan Divane, geçmişiyle yüzleşmek için eskiden yaşadığı köye döner. Ciritçi ile birlikte çıktığı bu yolculukta, yıllardır içini kemiren bir hesaplaşma yaşanır. Köyde ikiliyi nasıl olayların beklediği ise izleyicide büyük bir merak uyandıracaktır.
Süleyman yasaları ortalığı karıştırır
Süleyman, ağılda kendi koyduğu kurallarla düzeni değiştirir. Bu durum amca oğullarıyla arasında yeni bir gerilime yol açar. Diğer yandan diyete başlayan Ramazan Mete, diyeti başlatanlardan tatlı bir “intikam” almak ister. Mete’nin yaratıcı ve komik girişimleri, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.