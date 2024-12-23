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Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?

Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?

17:2523/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir olarak müşahede altına alınan ünlü şarkıcı, yarın sabah anjiyo olacak. Sevenlerini endişelendiren Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama geldi.

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı.

Sevenleri ünlü sanatçı için endişelenmeye başladı. Peki, Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?

Doktorundan ilk açıklama geldi

Habertürk’ün haberine göre, Haluk Levent’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, şarkıcının göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve şu anda tedbir amaçlı müşahede altına alındığını açıkladı.

Yazıcıoğlu, yapılan testler ve tetkiklerin ardından Levent’in sağlık durumunun daha iyi bir şekilde değerlendirileceğini belirtti.


Yapılacak anjiyonun ardından Levent’in sağlık durumu hakkında daha kesin bilgiler edinileceği ifade edildi.

Hayranlarına 'iyi haber' mesajı

Haluk Levent, doktoru aracılığıyla hayranlarına korkulacak bir şey olmadığını iletti.

Levent’in sağlık durumu birkaç gün içinde tamamen netleşmiş olacak.

Haluk Levent, bu yıl temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından da benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran Levent, yapılan kontrollerin ardından taburcu olmuştu.

#Haluk Levent
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