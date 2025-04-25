'Hızır' gibi yetiştiler: Türkiye'nin en büyük afet mutfağından deprem sonrası 2 saat içinde 20 bin kişilik çorba

Tesisin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kahramanmaraş merkezli depremler bize çok önemli bir tecrübe oldu ve buranın tasarımı yapılırken o tecrübeyi buraya dahil ettik. Burada her an çalışan bir yapı vardır. Burayı da öyle düşünmek lazımdır. Buradaki ekip sürekli hazırdır. Sürekli buradalar ve bir afet durumu olduğunda burası hazır bir şekilde mobilize olma imkanına sahip olacaktır. Afet deneyimi bize gösterdi ki, afetlerin öncesinde hazırlık yapılır. Afet anını yönetmek ayrı bir şeydir, afetin sonrasını yürütmek bambaşka bir şeydir. Bütün bu üç noktanın üç alanında da var olmanız gerekir. Bir tarafta var, diğer tarafta yoksanız o iş eksik kalır. Yerli yerinde iş yapma imkanınız olmaz" ifadelerini kullanmıştı.



