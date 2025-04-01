Doğa, büyüleyici güzelliğiyle bizi şaşırtmaktan hiç vazgeçmiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, karşınıza mutlaka sizi etkileyen bir manzara çıkar. İran’daki Hürmüz Adası da onlardan biri. Uzaktan bakıldığında bir baharat tezgahını andıran bu renkli ada, geçtiğimiz günlerde kırmızıya büründü. Peki, herkesin akın ettiği bu gizemli yerde neler oluyor?
Geçtiğimiz günlerde viral olan bir videoda, denizin kıpkırmızı hali sosyal medyayı karıştırdı. Kimi plajın kana bulandığını düşündü, kimi ise kıyamet alameti sandı. Oysa gerçek, doğanın bambaşka bir oyunu çıktı. Ve bu ada, sadece kan kırmızısı plajıyla değil, sayısız gizemli özelliğiyle hayran bırakmaya devam ediyor.
TOPRAĞINDAN KOZMETİK ÜRÜN VE EKMEK YAPILIYOR
Hürmüz Adası, gökyüzünden bakıldığında gözyaşı damlasını andıran şekliyle parlayan bir doğa harikası. Adanın kalbinde ise 70’ten fazla mineralin etkisiyle kırmızı, sarı ve turuncu tonlarında ışıldayan şist, kil ve demir zengini volkanik kaya katmanları yer alıyor. Aslında Hürmüz, göz kamaştırıcı bir tuz kubbesinin üstüne kurulmuş büyülü bir yer.
Hürmüz Adası, İran'ın Hormozgan topraklarının bir parçası ve burada sadece 3 bin kişi yaşıyor. İçilebilir su, kıtadan bir su kemeri aracılığıyla gelir ve yerel bitki örtüsünden yoksun olmasına rağmen, Orta Doğu'nun en çekici adalarından biri olarak görülür.
Ada, tortul kayalardan ve binbir renkte volkanik malzemelerden oluşan olağanüstü bir manzaraya açılan güzel bir sahil yoluyla çevrili. Sanki bu gezegende bir yer değilmiş gibi hissettiren bu ada dünyada el değmemiş nadide yerlerden biri.
Ama bu mineralin etkisi sadece görsel bir şölenden ibaret değil. Hürmüz’ün kırmızı toprağı, 'gelack' adıyla gıda boyası olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kozmetik, seramik ve kumaş üretiminde de değerli bir hammadde. Üstelik bu mineral sadece endüstride değil, yerel mutfağın da temel taşlarından biri.
Baharat olarak kullanılan kırmızı toprak, bölgenin meşhur ‘Tomşi’ ekmeğinin ana malzemesi. Soslardan reçellere kadar Hürmüz mutfağının neredeyse her lezzetinde bu büyülü toprak bir şekilde kendine yer buluyor.
KÖTÜ ENERJİYİ ARINDIRAN BİR ÖZELLİĞİ VAR
Yakut kırmızısı sahil ve dağın ötesinde, Hürmüz'de keşfedilecek birçok yer var. Adanın batısında, Tuz Tanrıçası olarak bilinen muhteşem bir tuz dağı var. Bir kilometreden fazla uzanan soluk mağaraları ve keskin kenarlı duvarları, mermer bir sarayın dev sütunlarına benzeyen parıldayan tuz kristalleriyle kaplı. Yerliler buradaki tuzun herhangi negatif enerjiyi kökünden söküp attığına ve insanı iyileştirdiğine inanıyor.
Tarihsel ve doğal olarak turistler için ilgi çekici bir yer olmasına rağmen, Hürmüz adası bugün hâlâ gezginler tarafından tamamen keşfedilmiş değil. Hürmüz adasının özelliğini bilmeyenler dönem dönem sosyal medyada viral olan videoları görünce şaşırabiliyor. Tıpkı geçtiğimiz gün yaşananlar gibi. Kısa bir süre önce Hürmüz adasına yağan yağmurdan sonra kıyı şeridi kırmızı renge bulandı.
İnternette dolaşan görüntülerde, sağanak yağışın Hürmüz Adası'ndaki Gümüş ve Kırmızı Plaj'ı nasıl aydınlattığı ve turistlerin plajın rengine hayran kaldığı görüldü. Turistik bölgedeki kayalardan akan sel suları muhteşem şelaleler oluşturarak kıyı şeridine kadar ürkütücü kırmızı bir iz bıraktı. Sahil boyunca yürürken, özellikle gün batımında veya gün doğumunda büyüleyici olan, metal bileşikleriyle parıldayan kumlarla karşılaşmanın mümkün olduğu bu yerde plajın kırmızıya bulanmasının sebebi 'şiddetli hava koşulları' değildi. Hürmüz Adası'nın bu kırmızı plajı yılın her vakti bu renkteydi.
Hürmüz Adası, İran'ın Hormozgan topraklarının bir parçası ve burada sadece 3 bin kişi yaşıyor. İçilebilir su, kıtadan bir su kemeri aracılığıyla gelir ve yerel bitki örtüsünden yoksun olmasına rağmen, Orta Doğu'nun en çekici adalarından biri olarak görülür. Ada, tortul kayalardan ve binbir renkte volkanik malzemelerden oluşan olağanüstü bir manzaraya açılan güzel bir sahil yoluyla çevrili. Sanki bu gezegende bir yer değilmiş gibi hissettiren bu ada dünyada el değmemiş nadide yerlerden biri.