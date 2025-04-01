Hürmüz Adası, İran'ın Hormozgan topraklarının bir parçası ve burada sadece 3 bin kişi yaşıyor. İçilebilir su, kıtadan bir su kemeri aracılığıyla gelir ve yerel bitki örtüsünden yoksun olmasına rağmen, Orta Doğu'nun en çekici adalarından biri olarak görülür. Ada, tortul kayalardan ve binbir renkte volkanik malzemelerden oluşan olağanüstü bir manzaraya açılan güzel bir sahil yoluyla çevrili. Sanki bu gezegende bir yer değilmiş gibi hissettiren bu ada dünyada el değmemiş nadide yerlerden biri.