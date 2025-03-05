Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek Akkaş ile iftarda bir araya geldi. Tatlıses, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım.

1 /6 İbrahim Tatlıses, iftarda eski eşi Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile bir araya geldi.

2 /6 O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, gönderisine; "Allah, kabul etsin" notunu ekledi.

3 /6 İşte, İbrahim Tatlıses'in paylaşımı...

4 /6 Anne ve babasının gölgesinde büyüyen Zübeyde Melek, magazin dünyasından uzak bir yaşamı tercih etti.

5 /6 Eğitimi ve kariyeri konusunda fazla ön plana çıkmayan Akkaş, kendi ailesini kurarak mutlu bir hayat sürmeyi seçti.