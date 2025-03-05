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İbrahim Tatlıses eski eşi Perihan Savaş ve kızıyla iftarda buluştu: Sosyal medya hesabından böyle paylaştı

İbrahim Tatlıses eski eşi Perihan Savaş ve kızıyla iftarda buluştu: Sosyal medya hesabından böyle paylaştı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:435/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek Akkaş ile iftarda bir araya geldi. Tatlıses, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım.

İbrahim Tatlıses, iftarda eski eşi Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile bir araya geldi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, gönderisine; "Allah, kabul etsin" notunu ekledi.

İşte, İbrahim Tatlıses'in paylaşımı...

Anne ve babasının gölgesinde büyüyen Zübeyde Melek, magazin dünyasından uzak bir yaşamı tercih etti.

Eğitimi ve kariyeri konusunda fazla ön plana çıkmayan Akkaş, kendi ailesini kurarak mutlu bir hayat sürmeyi seçti.

İş adamı Volkan Akkaş ile hayatını birleştiren Zübeyde Melek'in bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi: Efe, Ali ve Bal.

#İbrahim Tatlıses
#Perihan Savaş
#sosyal medya

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