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İki yangın bir cenaze RTÜK cezaları dizi ekibini de yapımı da yıprattı: Şakir Paşa Ailesi veda etmeye karar verdi

İki yangın bir cenaze RTÜK cezaları dizi ekibini de yapımı da yıprattı: Şakir Paşa Ailesi veda etmeye karar verdi

11:4723/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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RTÜK cezaları, mahkeme kararı, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava, set yangınları ve trajik bir vefatla gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi dizisi, planlanandan bir bölüm önce final yapma kararı aldı.

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisi yayın hayatına başladığından beri türlü dertlerle uğraşıyor.

Dizi setinde çıkan yangınlar, sette vefat eden çalışan, RTÜK cezaları ve Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davalar derken dizinin 16. bölümde sezon finali yapması bekleniyordu.



13. bölümü düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayan dizinin sezon finali 15. bölümde olacak.



Bir bölüm erken sezon finali yapma kararı alınan 'Şakir Paşa Ailesi', 15. bölümde ara verecek.



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