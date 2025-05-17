TÜİK, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler listesini güncelledi. Yapılan son analizle birlikte 5 yeni ilçe daha listeye eklendi. Böylece il statüsüne bir adım daha yaklaşan ilçe sayısı 24’e çıktı. Nüfus, uzaklık, altyapı ve kalkınma potansiyeli gibi kriterler belirleyici oldu. İşte, il olmaya aday 5 yeni ilçe.
TÜİK, il olma potansiyeli taşıyan ilçelere ilişkin kriterleri yeniden değerlendirerek listeyi güncelledi. Nüfus, il merkezine uzaklık, ekonomik ve altyapısal yeterlilik gibi ölçütlere göre yapılan analiz sonucunda 5 ilçe daha adaylar arasına girdi.
İl olma kriterleri neler?
Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için; en az 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor. Bunun yanında ekonomik hareketlilik, ulaşım ve altyapı durumu, stratejik konum, kalkınma potansiyeli ile sosyal ve kültürel gelişmişlik gibi faktörler de değerlendiriliyor.
İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe
Son yapılan güncelleme ile birlikte 5 ilçe il olma yolunda yeni bir adım attı. Böylece il statüsüne geçmesi beklenen ilçe sayısı 24’e çıktı.
Nazilli (Aydın)/ Nüfus: 162 bin
Bandırma (Balıkesir)/ Nüfus: 166 bin 836
Edremit (Balıkesir)/ Nüfus: 171 bin 700
Fethiye (Muğla) / Nüfus: 177 bin 569
Alanya (Antalya)/ Nüfus: 359 bin 891
Daha önce il olma potansiyeline sahip olduğu belirtilen ilçeler ise şu şekilde sıralanıyor:
Yüksekova, Midyat, Elbistan, Polatlı, Kahta, Kozan, Ünye, Ergani, Ereğli (Konya), Lüleburgaz, Cizre, Erciş, Zonguldak Ereğli, İskenderun, Manavgat, Siverek, Çorlu, İnegöl ve Tarsus.
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