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İl olmaya aday ilçeler listesi genişledi: TÜİK paylaştı, listeye 5 yeni ilçe daha eklendi

İl olmaya aday ilçeler listesi genişledi: TÜİK paylaştı, listeye 5 yeni ilçe daha eklendi

16:1017/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TÜİK, il olma potansiyeli taşıyan ilçeler listesini güncelledi. Yapılan son analizle birlikte 5 yeni ilçe daha listeye eklendi. Böylece il statüsüne bir adım daha yaklaşan ilçe sayısı 24’e çıktı. Nüfus, uzaklık, altyapı ve kalkınma potansiyeli gibi kriterler belirleyici oldu. İşte, il olmaya aday 5 yeni ilçe.

TÜİK, il olma potansiyeli taşıyan ilçelere ilişkin kriterleri yeniden değerlendirerek listeyi güncelledi. Nüfus, il merkezine uzaklık, ekonomik ve altyapısal yeterlilik gibi ölçütlere göre yapılan analiz sonucunda 5 ilçe daha adaylar arasına girdi.

İl olma kriterleri neler?

Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için; en az 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor. Bunun yanında ekonomik hareketlilik, ulaşım ve altyapı durumu, stratejik konum, kalkınma potansiyeli ile sosyal ve kültürel gelişmişlik gibi faktörler de değerlendiriliyor.


İşte listeye eklenen 5 yeni ilçe

Son yapılan güncelleme ile birlikte 5 ilçe il olma yolunda yeni bir adım attı. Böylece il statüsüne geçmesi beklenen ilçe sayısı 24’e çıktı.

Nazilli (Aydın)/ Nüfus: 162 bin

Bandırma (Balıkesir)/ Nüfus: 166 bin 836

Edremit (Balıkesir)/ Nüfus: 171 bin 700

Fethiye (Muğla) / Nüfus: 177 bin 569

Alanya (Antalya)/ Nüfus: 359 bin 891

Daha önce il olma potansiyeline sahip olduğu belirtilen ilçeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yüksekova, Midyat, Elbistan, Polatlı, Kahta, Kozan, Ünye, Ergani, Ereğli (Konya), Lüleburgaz, Cizre, Erciş, Zonguldak Ereğli, İskenderun, Manavgat, Siverek, Çorlu, İnegöl ve Tarsus.

AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, belediyelerde yeni düzenlemenin de yer aldığı 35 maddelik Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

#İl Olmaya Aday İlçeler
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