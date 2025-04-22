İngiliz gezgin 1998 yılında çıktığı yolda hiçbir ulaşım aracı kullanmadı: Berring Boğazı'nı ve Hazar Denizi'ni yüzerek aştı sırada İstanbul var

Bushby, sıradaki en büyük zorluğun İstanbul Boğazını geçmek olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:





"Bu yolculuğu tamamen yürüyerek yaptık. Yürüyerek ya da yüzerek. Kıtaları birbirine bağlayan bu boşluklar var. İlk büyük boşluk Kolombiya ile Panama arasındaydı, 200 millik yoğun ormanlık bir alan. O zamanlar orası adeta bir savaş alanıydı. Savaşın ön cephesi gibiydi. Gerçekten zorlu ve korkutucu bir bölümdü. Ama geçmek zorundaydık ve başardık. Sonraki büyük geçiş Bering Boğazıydı. O zamana kadar kimse Amerika'dan Rusya'ya kadar bu boğazı yürüyerek geçmemişti. Fransız-Amerikalı bir adam olan Dimitri Kiefer'le ortaklık kurduk ve 2006 yılında bunu başardık. Bu tarihte bir ilk oldu. Alaska'dan Rusya'ya yürüyerek yapılan ilk onaylı geçiş. Bu bizi Asya'ya soktu. Daha sonra İran'dan geçemediğimiz, Rusya'ya da geri dönemediğimiz bir dönemde başka bir engelle karşılaştık. Bu yüzden Hazar Denizi'ni yüzerek geçmek zorunda kaldık. Bu 300 kilometrelik yüzme mesafesi. Ben aslında yüzücü değilim. Neyse ki Azerbaycan hükümeti ve sahil güvenliği bize yardım etti, küçük bir ekip oluşturduk ve Hazar Denizi'ni yüzerek geçip Bakü'ye ulaştık. Son birkaç ayda Bakü'den buraya kadar yürüdüm" diye konuştu.



