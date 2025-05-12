İşine aşık kabir bakımcısının milletvekilinden profesöre birçok müşterisi var: 23 yıldır 300 mezara gözü gibi bakıyor

"MİLLETVEKİLİNDEN EV HANIMINA KADAR BİRÇOK MESLEKTEN MÜŞTERİM VAR"





Milletvekilinden işçiye, profesörden ev hanımına kadar birçok meslek erbabından müşterisi olan Kemal Şahinli, şöyle konuştu:





Bizim mezar sahiplerimizden; milletvekili olan var, danışman olan var, emniyet mensubu olan var, profesör olan var, fabrikada asgari ücretle çalışan insanlar var, ev temizliğe giden ablalarımız var. Aslında her kesime hitap ediyoruz diyebilirim. Tabii ki beni engelleyenler de var sosyal medyadan. Telefondan, WhatsApp'tan her yerden engelliyorlar mesela. Birçok kişi annesinin babasının mezarını yaptırıyor ama parasını vermiyor. Aradığımız, hatırlatma mesajı gönderdiğimiz zaman farklı hitaplarda bulunabiliyorlar. Biz de o zaman ne diyoruz, ‘Benim babam da rahmetli oldu, babamın hayrına' diyorum ve o parayı almıyorum, üzerinde de durmuyorum. Kaldı ki zaten çok büyük meblağlara da iş yapmıyoruz, mezar başına ortalama bin lira-iki bin liralara geliyor. Bin lira, 2 bin lira beni zengin etmez; o mezar sahibini de fakir etmez zaten. Onun için çok fazla üstelemiyorum.



