Isıttığı yemek sonu oldu: 'Kızarmış Pilav Sendromu' sebebiyle 20 yaşındaki genç uykusunda hayatını kaybetti

Yiyeceklerin ısıtılması sürecinde yaşanan tehlikelere dair birçok şey yazılıp çizildi. Fakat gerçek bir vaka, bu konuda oldukça korkutucu hale gelebiliyor. 20 yaşındaki bir adam, "kızarmış pilav sendromu" da denilen bir sendrom sebebiyle aniden hayatını kaybetti. Üstelik sadece bir yemeği "ısıttığı" için! İşte dehşete düşüren trajedinin detayları..
Brüksel'de yaşayan genç, baş ağrısı, mide bulantısı gibi semptomlar yaşadı ve daha sonra kusma ve ishal belirtileri gösterdi.
AJ, su içip iyi bir gece uykusunun ağrısını hafifleteceğini umarak gece yarısı yatak odasına çekildi. Ancak ne yazık ki ertesi sabah oğullarını kontrol eden ebeveynler, oğullarının uykusunda öldüğünü fark ederek büyük bir dehşet yaşadı.
Araştırmacılar AJ'nin otopsi sonuçlarını beklerken öğrencinin ölmeden sadece 10 saat önce ölümcül bir hata yaptığını keşfettiler.
Bir önceki akşam yemek için, daha önce oda sıcaklığında bekletilmiş beş günlük makarnayı ısıtmıştı.
Adli tabip, ölüm anında orta düzeyde sentrilobüler karaciğer nekrozu - yaygın olarak 'kızarmış pilav sendromu' olarak bilinir - olduğunu ve bunun muhtemelen uykusu sırasında organlarının çalışmayı bırakmasına neden olduğunu tespit etti.
Rapora göre makarna birkaç gün oda sıcaklığında bekletilmişti. Raporda yapılan açıklamada;
"Bu durum Bacillus cereus'un çok yüksek konsantrasyonlarda büyümesine ve makarnada bulunan yüksek toksin konsantrasyonunun (14,8 μg/g) oluşmasına neden oldu ve bu da büyük ihtimalle ölümcül sonuçtan sorumlu" cümleleri kullanıldı.
AJ'nin ölümü 2008 yılında gerçekleşti ancak son zamanlarda doğru şekilde saklanmamış yiyeceklerin ısıtılmasıyla ilgili tartışmalar nedeniyle çevrimiçi ortamda yeniden gündeme geldi ve sendromun riskine ilişkin yaygın endişeye yol açtı.
Cornell Üniversitesi'nde gıda bilimi alanında emekli profesör olan Dr. Robert Gravani'ye göre hastalar genellikle bakteriyle kirlenmiş yiyecekleri tükettiklerinde enfekte oluyorlar ve bu da ishal ve kusmaya, bazı durumlarda ise ölüme yol açıyor.
Daha önce Today'e verdiği demeçte, "Bunu uzun zamandır biliyorduk. Bu organizma çevrede oldukça yaygındır ve doğal olarak toprakta, bitki örtüsünde ve çeşitli bitkisel ve hayvansal gıda ürünlerinde bulunur" dedi.
Bakteriler, kirli gıdaların uygun şekilde soğutulmaması ve uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi durumunda çoğalır. Bu koşullarda ölümcül bakteri tehlikeli seviyelere kadar çoğalabiliyor ve dolayısıyla o yiyeceği yiyen herkes için tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
Üstelik Bacillus cereus, pirinç ve makarna gibi önceden pişirilmiş nişastalı ürünlerde de çoğalıyor, bu yüzden bu bakteriye uğursuz bir isim verilmiş.
Kendinizi güvende tutmak için, tüm pişmiş veya bozulabilir yiyecekleri iki saat içinde buzdolabına koyduğunuzdan emin olun, kalan yiyecekleri buzdolabında dört günden fazla bırakmaktan kaçının.