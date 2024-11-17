Isıttığı yemek sonu oldu: 'Kızarmış Pilav Sendromu' sebebiyle 20 yaşındaki genç uykusunda hayatını kaybetti

Rapora göre makarna birkaç gün oda sıcaklığında bekletilmişti. Raporda yapılan açıklamada;





"Bu durum Bacillus cereus'un çok yüksek konsantrasyonlarda büyümesine ve makarnada bulunan yüksek toksin konsantrasyonunun (14,8 μg/g) oluşmasına neden oldu ve bu da büyük ihtimalle ölümcül sonuçtan sorumlu" cümleleri kullanıldı.