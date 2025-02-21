Çocuk masalları ve hikayelerden aşina olduğumuz karıncalar en çalışkan canlılar olarak bilinir. Ancak çok küçük olmalarına rağmen bir araya geldiklerinde ev ve yaşam alanlarını istilaya ve rahatsız edici bir görüntüye sebebiyet verebilir. Her evde sıklıkla rastlanan karıncalanma durumu bazen de can sıkıcı olabilir. Fakat bu sorunla başa çıkmanın 2 formülü var. Mutfakta bulunan 3 malzemeyle bu sorunu kökten halledebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...

1 /6 Yiyecek, içecek, kıyafet ya da diğer eşyalar içerisinde bulunduklarında hijyen dışı manzaralara davetiye çıkan karıncalar bazen hepimiz için birer sorun olabilir.

2 /6 Peki, evdeki karıncalardan nasıl uzaklaştırılır? İlaç ya da kimyasal kullanmadan karıncaları evinizden ya da iş yerinizden uzak tutmanın yollarını arıyorsanız işte cevabı...

3 /6 Bu sorunla başa çıkmanın bir formülü var. Mutfakta bulunan 3 malzemeyle bu sorunu kökten halledebilirsiniz.

4 /6 İşte karıncaların en nefret ettiği üç mutfak malzemesi

Kahve, kırmızı biber ve defne ile yapılan ev yapımı bir kovucuyla karınca sorunu çözebilir. Peki bu teknik nasıl uygulanır?

5 /6 A4 büyüklüğünde kestiğiniz alüminyum folyoyu masanızın üzerine yerleştirin ve üzerine bir kaşık kırmızı biber ve bir kaşık kahve koyun. İyice karıştırılan bu iki malzemelere, parçalara bölünmüş defne yaprağı ekleyin. Daha sonra bunu bir paket haline getirerek alüminyum folyo üzerinde minik delikler açın. Ve evin belirli yerlerine bırakın.