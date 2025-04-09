Türklerin en çok tercih ettiği tatlı belli oldu..!! Areda Piar’ın 28 Mart-07 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye genelinde tatlı severlerin gönlünde hala geleneksel sütlü tatlılar yer alıyor. Peki Türkler en çok hangi tatlıyı seviyor? İşte cevabı...
Areda Piar’ın bin 100 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 64,1’i sütlaç, kazandibi, muhallebi gibi klasik tatlıları tercih ettiğini belirtirken; yüzde 35,9’u ise Magnolia, San Sebastian, Cheesecake gibi yeni nesil tatlıları sevdiğini ifade etti.
Sütlaç; Ekler, Profiterol ve Tiramisu’ya Karşı
Areda Piar’ın 28 Mart-07 Nisan 2025 tarihleri arasında bin100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64,1’i klasik tatlıları tercih ettiğini belirtirken; yüzde 35,9’u yeni nesil tatlılarından yana tercihini yaptı.
İlk sırada ne sütlaç ne de kazandibi var
Geleneksel tatlılar arasında en çok tercih edilen seçenek yüzde 57,8 ile dondurma oldu. Onu yüzde 54,7 ile sütlaç takip etti.
Üçüncü sırada yüzde 44,5 ile kazandibi, dördüncü sırada ise yüzde 27,3 ile tavuk göğsü oldu.
Güllaç, keşkül, süt helvası ve zerde gibi tatlılar ise daha sınırlı bir ilgi gördü.
Yeni nesil tatlılar kategorisinde ise ilk üç sırayı ekler (yüzde 37,9), profiterol (yüzde 32,4) ve tiramisu (yüzde 28,5) aldı. Magnolia, san sebastian ve cheesecake gibi tatlılar da geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu araştırmaya yansıdı.
Tatlı savaşında dikkat çeken bir başka sonuç da cheesecake ile san sebastian arasında gerçekleşti. İkisi arasında tarafını seçen katılımcıların yüzde 54,7’si cheesecake’i tercih ederken, yüzde 45,3’ü san sebastian tatlısından yana oy kullandı.
Tatlı Yanında Ne Tercih Ediliyor?
Tatlı tüketimiyle birlikte gelen alışkanlıklar da dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 51,8’i tatlı yemeye gidip yanında kahve içtiğini belirtirken, yüzde 57’si tatlıyla birlikte çayı tercih ettiğini ifade etti.
Tatlı Denince İstanbul’da Aklımıza Hangi Semt Geliyor?
Araştırmada İstanbul’un tatlı kültürüyle öne çıkan semtleri de soruldu. Yüzde 27 ile Kadıköy ilk sırada yer aldı. Tatlı denince ilk akla gelen diğer semtler ise şöyle sıralandı: Karaköy (yüzde 14,1), Üsküdar (yüzde 12,1), Beşiktaş (yüzde 9,8), Nişantaşı (yüzde 9,0).