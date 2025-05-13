Kahve değil zehir içiyormuşuz: Uzmanlardan kısırlık ve kanser riskine karşı uyarı geldi 'Sakın böyle tüketmeyin'

Her gün milyonlarca kişi tarafından tüketilen kahve, yanlış yöntemlerle tüketildiğinde adeta “gizli bir zehire” dönüşebiliyor. Uzmanların yakın zamanda yaptığı araştırma sonucu bu gerçeği ortaya çıkarttı. Öyle ki, günlük yaşamımızda defalarca kez gittiğimiz ve sevdiğimiz kahve zincileri bizlere binlerce mikroplastik ve kimyasal madde içiriyor ve sağlığımızı tehdit ediyor…

Güne kahvesiz başlayamayanlardansanız, bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, kahve tüketiminde yapılan bazı yaygın hataların sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor. Gün içerisinde çokça kez tükettiğimiz kahve, yalnızca fazla tüketim nedeniyle değil tüketim şeklimizle de adeta zehir saçıyor. Yapılan bir araştırma tüm bu gerçekleri ortaya çıkarttı. Üstelik araştırma sonucunda kahveyi yanlış şekilde tüketmenin çağımızın hastalığı haline gelen kansere sebebiyet verdiği de resmen kanıtlanmış oldu.

1 /10 Günlük kahve tüketiminin büyük bölümü artık kâğıt ya da plastik bardaklarla gerçekleşiyor. Özellikle kahve zincirlerinden alınan içeceklerde kullanılan bu tek kullanımlık bardaklar, sanıldığının aksine çevreye değil, doğrudan insan sağlığına da zarar veriyor. Son araştırmalar, sıcak kahvenin temas ettiği bu kaplardan içeceğe binlerce mikroplastik ve kimyasal maddenin geçtiğini ortaya koydu.

2 /10 Indian Institute of Technology (IIT) tarafından yapılan bir araştırmada, sıcak içeceklerin konduğu kâğıt bardakların iç yüzeyindeki polietilen (plastik kaplama) nedeniyle sadece 15 dakikalık temas sonucunda içeceğe yaklaşık 25.000 mikroplastik parçacık karıştığı tespit edildi.

3 /10 Araştırmacı Sudha Goel: “Bu parçacıklar görünmez, tatsız ve kokusuz olabilir; ancak hücresel düzeyde ciddi toksik etkilere neden olabilir.”

4 /10 Plastik bardaklarda ise Bisfenol A (BPA) ve ftalat gibi maddelerin sıcaklıkla birlikte sıvıya geçme riski bulunuyor. Bu kimyasallar; hormon sistemini bozabilir, doğurganlık sorunlarına yol açabilir ve bazı kanser türleriyle ilişkilendirilmektedir.

5 /10 ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BPA’nın “düşük dozda bile hormon bozucu” etkiler gösterebileceğini yıllar önce açıklamıştı.

6 /10 Kâğıt bardakların çevreci olduğu algısı da yanıltıcı. Bu bardakların iç yüzeyinde sıvı sızmasını önlemek amacıyla ince bir plastik kaplama bulunur. Bu kaplama, sıcaklıkla birleşince parçalanarak içeceğe mikroplastik sızmasına neden olur. Ayrıca bu bardaklar çoğu zaman geri dönüştürülemez; hatta çevre kirliliğine dahi katkı sağlar.

7 /10 Modern hayatın temposunda pratiklik adına tercih edilen bu bardaklar, farkında olmadan her gün vücudumuza mikrodozda plastik ve toksik kimyasal almamıza neden oluyor. Kahve keyfi yaparken sağlığımızdan olmamak için, tek kullanımlık bardak alışkanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.



8 /10 Uzmanlar, kahve alışkanlığınızı terk etmeyin ama “bardağınızı değiştirin” diyor. İşte bazı öneriler:

9 /10 Paslanmaz çelik, cam veya seramik kupa kullanın, Kahvenizi alırken kendi termosunuzla gidin...