Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu. Şehir gerçek anlamda buz tuttu. İlçede termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 24'ü gösterdi. Kimse korkudan sokağa çıkamıyor...

1 /8 Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.







2 /8 Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.



3 /8 Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.



4 /8 Kent'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.





5 /8 Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 22 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.





6 /8 Termometreler Ardahan'da eksi 12, Çıldır'da eksi 10, Posof'ta eksi 8, Damal'da eksi 11 ve Hanak'ta eksi 14 dereceyi gösterdi.



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