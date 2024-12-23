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Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Bütün şehir dondu kimse dışarı çıkamıyor

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Bütün şehir dondu kimse dışarı çıkamıyor

Seda Ekinci
10:1423/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu. Şehir gerçek anlamda buz tuttu. İlçede termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 24'ü gösterdi. Kimse korkudan sokağa çıkamıyor...

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.




Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.


Kent'te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.



Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 22 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu.



Termometreler Ardahan'da eksi 12, Çıldır'da eksi 10, Posof'ta eksi 8, Damal'da eksi 11 ve Hanak'ta eksi 14 dereceyi gösterdi.


#Türkiye
#soğuk hava
#kar yağışı
#Ardahan

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