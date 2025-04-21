Kovid sonrası temizliğe tutulan yaşlı adam hızını alamayıp sokağı da temizlemeye başladı

Görenlerin kendisini tebrik ettiğini, bazı kişilerin de neden yaptığını sorduğunu belirten Olgun, "Görenler, 'Herkes senin gibi evinin önüne baksa bu ülke daha iyi olur, bu cadde daha temiz olur' diyor. Sağ olsun Belediye Başkanımız yaptığımızı görmüş, bize plaket verdi." diye konuştu.







