Kredi kartında 90 gün kuralına dikkat: Maaşınıza haciz gelebilir

Uzmanlar, kredi kartında 90 gün kuralına uyulması konusunda uyardı. Borcunu aksatan müşteriler için bankaların yasal süreç başlatmasının yanında sicile de işleniyor. Uzmanlar, kart borcunu üç ay ihmal edenlerin takibe düştüğünü vurgulayarak gelir düzeyine göre kart kullanımı önerisinde bulundu.

Son dönemde artan kredi kartı kullanımıyla borçlarını düzenli ödemeyenlerin sayısı da arttı. Bu durum "90 gün kuralını" tekrar gündeme getirdi. Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödemeyenler için yasal takip süreci başlıyor ve bu süreç, kişisel mali sicili uzun vadede olumsuz etkiliyor.



Yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcunun 90 gün boyunca ödenmemesi halinde borç “takip” statüsüne düşüyor. Ödeme yapılmayan borç için bankalar icra takibi başlatıyor. Bu durum, kişinin maaşına, malvarlığına ve banka hesaplarına haciz uygulanmasına kadar gidebiliyor. Ayrıca kara listeye giren tüketici uzun süre bankalardan kredi ya da yeni kredi kartı alma imkanını kaybediyor.


Ekonomi uzmanları, kredi kartı borcunun 90 gün ihmal edilmesinin “finansal intihar” olabileceğini belirtiyor. Birçok kişinin yalnızca minimum ödeme yaparak günü kurtarmaya çalıştığını, ancak bu yöntemle borcun katlanarak büyüdüğüne dikkat çekiliyor.

