Kredi kartında 90 gün kuralına dikkat: Maaşınıza haciz gelebilir

Yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcunun 90 gün boyunca ödenmemesi halinde borç “takip” statüsüne düşüyor. Ödeme yapılmayan borç için bankalar icra takibi başlatıyor. Bu durum, kişinin maaşına, malvarlığına ve banka hesaplarına haciz uygulanmasına kadar gidebiliyor. Ayrıca kara listeye giren tüketici uzun süre bankalardan kredi ya da yeni kredi kartı alma imkanını kaybediyor.



