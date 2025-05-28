Kuaför salonuna çevirdiği minibüsle hizmeti müşterilerinin ayağına götürüyor

Zamanı kısıtlı olan kişilere yardımcı olduğunu dile getiren Gezmiş, şöyle devam etti:





"Geçen hafta damat tıraşı yaptım. Beni çağırdılar. Gelin kuaförde beklerken ben de damadı araçta tıraş ettim. Zaman kazandırıyor. İleride araca kahve makinesi eklemek istiyorum. Müşteri ne talep ederse araca onu eklemeyi düşünüyorum. Aracın açılabilir bölümleri sayesinde müşterileri istedikleri manzarada tıraş ediyorum. Müşteri ne talep ederse onu yapıyorum."







