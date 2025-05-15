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Kimse final kararı beklemiyordu: TRT1'in sevilen dizisi için karar verildi

Kimse final kararı beklemiyordu: TRT1'in sevilen dizisi için karar verildi

19:3715/05/2025, Thursday
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Uğur Güneş ve Gökçe Türkan'ın başrollerinde yer aldığı, TRT1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatih Selahaddin Eyyübi dizisi için final kararı alındı. Büyük prodüksiyon bütçesi ve dönemsel oyuncu değişiklikleriyle sık sık gündeme gelen dizi, yayın yolculuğuna veda etmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Uğur Güneş ve Gökçe Türkan’ın üstlendiği ve Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ekran serüvenini noktalıyor.

İki sezondur TRT1 ekranlarında varlık gösteren ve tarihi atmosferiyle dikkat

çeken yapım, Akli Film imzası taşıyor. Bilindiği gibi Kudüs Fatihi Selahaddin

Eyyubi'nin senaryosu Selman Kılıçaslan, Mert Özel ve M. Musab Kul tarafından kaleme alınıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ'NİN FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI!


Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, final bölümü uzun süredir merakla beklenen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin ekran macerası 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

Son olarak 53.bölümüyle seyirci karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen yapım, 58.bölümle birlikte ekranlara veda edecek.

Eğer yeni bir değişiklik yaşanmaz ise, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi sezon sonunda TRT1 ekranlarında son defa izleyici kitlesiyle buluşmuş olacak.

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