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Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 40 yaşındaki adam 3 saat sonra yaşamını yitirdi

Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 40 yaşındaki adam 3 saat sonra yaşamını yitirdi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:411/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki talihsiz adam, 3 saat sonra hayatını kaybetti. İlk başta basit bir ağrı gibi görünen rahatsızlık, ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyordu.

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Pete Hynes, kulağında başlayan ağrı şikayetiyle tedirgin oldu. Ailesine durumu bildiren Hynes, ağrılarının soğuk algınlığından kaynaklandığını düşündü.

Dinlenirse ağrılarının hafifleyeceğini düşünen Hynes, uzanmak için odasına gitti.

Durumu giderek kötüleşen 40 yaşındaki adam yere yığıldı.

The Mirror'ın haberine göre, 3 çocuk babası Hynes, ailesi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Menenjit teşhisi konuldu

Hastanede yapılan testler sonucunda, doktorlar tarafından Hynes'e 'neisseria meningitidis' adlı ölümcül bakteriden kaynaklanan menenjit teşhisi kondu.

Doktorlar talihsiz adamı kurtarmak için gereken tüm müdahaleleri yaptı ancak sadece 3 saat dayanabilen Hynes, hayata tutunamadı.

Hızlı ilerleyen hastalık, beyni ve omuriliği koruyan zarları enfekte eden 'neisseria meningitidis' adı verilen öldürücü bir bakteriden besleniyor. Kısa sürede kana karışan bakteri, damarlara zarar vererek, ciltte ve organlarda kanamaya neden oluyor.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri hedef alan menenjit, özellikle çocuklar, bebekler ve genç yetişkinlerde daha sık görülüyor.

#Hayat
#sağlık
#menenjit

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