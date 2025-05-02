Matcha’nın tadı, alışılmadık ve karmaşık olabilir. Birçok kişi bu içeceğin tadını beğenmezken, bazıları ise bayılıyor. Matcha, hafif tatlı, çimensi bir tada sahip. Kaliteli bir matcha, kremsi ve pürüzsüz bir doku sunarken, düşük kaliteli versiyonlar daha acı veya buruk olabilir. İlk kez matcha deneyenler, tadını 'topraksı' veya 'bitkisel' olarak tarif ediyor. Özellikle kafe kültüründe popüler olan matcha latte, daha yumuşak bir içim isteyenlerin favorisi haline geldi.



