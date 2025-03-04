Mauro Icardi'nin oturduğu bank 'Turistik yer' seçildi: Arda Turan'a benzetildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Arjantinli kız arkadaşı China Suarez, bu kez başka bir olayla adlarından söz ettirdiler. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ünlü çift, İstanbul’daki tarihi gezileri sırasında oturdukları banktaki pozları ile dikkat çekmişti. İkilinin oturduğu bank, Google Haritalar’da turistik bir yer olarak işaretlendi.

1 /10 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

2 /10 Mauro Icardi ve Arjantinli sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz günlerde büyük heyecana sahne olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için İstanbul'a gelmişti.

3 /10 Ünlü çift, İstanbul'un tarihi mekanlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Taraftarlar ve medya tarafından yakından takip edildi.

4 /10 Tarihi yerleri gezdiler Ünlü futbolcu, İstanbul turundan fotoğraflar paylaşmıştı.

5 /10 Icardi'nin İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görülmüştü.

6 /10 Sadece Icardi değil kız arkadaşı da gözlük ve şapka takarak gizlenmeyi tercih etmişti.

7 /10 Galatasaray yıldızının daha önce Suarez ile ardı ardına paylaştığı fotoğraflar gündem olmuştu, ancak bu kez beklenmedik bir olay yaşandı.

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Icardi'nin oturduğu bank turistik yer oldu Mauro Icardi ile China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank, 'Turistik yer' olarak adlandırıldı.







9 /10 Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.