Millet Bahçeleri yaza hazırlanıyor: Her yer pırıl pırıl yapılıyor

"Bu Şehir Hepimizin" projesi çerçevesinde yeşil alanların korunması ve güzelleştirilmesi için yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiği, doğayla iç içe bir yaşam alanı sunan Millet Bahçesi'ni, yapılan bakım ve düzenlemelerle daha da güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.