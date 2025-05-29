Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile Sapanca'da evlendi. Sosyal medyada gündem olan düğünden ilk kare geldi.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan sevindiren haber geldi. Benfica’nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Ceren Azak ile evlendi.
Yılın düğününe futbol dünyasından birçok isim katıldı. Ceren Azak’ın tercih ettiği gelinlik ise çok beğenildi.
Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak’ın düğünü sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.
Milli futbolcunun hayranları düğün fotoğraflarını görünce beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak’ın düğününde, aile ve yakın çevresindeki kişilerin yanı sıra milli futbolcunun takım arkadaşları da yer aldı.