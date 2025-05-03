Mudurnu'dan her geçen bakakalıyor: Dağın başına kurulan şato köyü hayalet şehire döndü sorumluların 885 yıl cezası istendi

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki 732 lüks ‘şato villa’ içeren ‘Burj Al Babas’, zengin yabancılara satılacak ‘şato’ tipi konutlar ve termal tatil köyü diye tasarlanmıştı. Finansmanı ise yabancı sermaye girişine dayanıyordu. 2014 yılında lansmanı yapıldı. Türkiye’nin en büyük ve ‘ultra lüks’ tatil köylerinden biri diye tanıtıldı.





“Kendi şatonuzu alın!” deniliyordu. Şimdi bomboş bir ‘hayalet şehir’ halindeki Burj Al Babas projesinde güya güzellik merkezleri, at binme parkurları, açık-kapalı spor salonları, sinemalar, eğlence merkezleri, konferans salonları ve hamamlar da olacaktı.







