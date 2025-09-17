Munzur yaylalarının zengin florasından gelen bal sabırla toplanıyor

Yeni Şafak
13:3517/09/2025, Çarşamba
AA
<p>Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 197 üretici, binlerce kovanda ürettikleri organik balı, bölgenin zengin bitki çeşitliliği ve el değmemiş doğası eşliğinde hasat etmeye başladı.</p>
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 197 üretici, binlerce kovanda ürettikleri organik balı, bölgenin zengin bitki çeşitliliği ve el değmemiş doğası eşliğinde hasat etmeye başladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde arıcılık yapan 197 üretici, 20 bin 189 kovanda ürettikleri organik balı hasat etmeye başladı. El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Ovacık, bitki çeşitliliği ve endemik türleriyle arıcılığa elverişli ortam sunuyor.

Bahar aylarında arılarını ilçeye getiren arıcılar, gerekli izinleri alıp yaz boyunca Munzur Dağları'ndaki 2 bin rakımlı yaylalarda konaklıyor.

Bal üreticileri, Ovacık'ta bitki çeşitliliğinin zengin olduğuna dikkati çekerek, burada kekik, çarşır ve gevenin yanı sıra birçok bitki yetişiyor. Bu durum da balın kaliteli olmasını sağlıyor diye eklediler.

Günün belirli saatlerinde harmanlara giren arıcılar, koruyucu kıyafetlerini giyip tek tek kovan kapaklarını açıyor.

Ovacık'ın bir tarafında dağlar, diğer tarafında ise ormanlar bulunuyor. Dağda çiçekler bittiği zaman bu kez ormanlarda çiçekler açıyor. O yüzden Ovacık bölgesi, bitki çeşitliliği açısından çok zengin. 

