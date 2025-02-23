Öfkeli bir çocuğu sakinleştiren en sihirli cümle: Çocuk ve ergen psikoloğu 'Her yaşta işe yarıyor' deyip açıkladı

Öfke ve stres çocukların yönetmesi gereken en karmaşık duygulardan biridir. Öfke patlaması yaşayan bir çocuğu sakinleştirmek, birçok ebeveyn için oldukça zordur. Ancak çocuk ve ergen psikoloğu Jeffrey Bernstein, bir çocuğun öfkesini yatıştıran kilit bir cümle olduğunu öne sürdü. Uzman isme göre, ilk bakışta basit gibi görünen bu cümle, büyük bir psikolojik güç taşıyor. Bu cümleyi kuran ebeveyn, çocuğunun duygularını kabul ettiğini, yalnız olmadığını ve onu yargılamadığını bildiriyor. İşte o sihirli cümle...

1 /10 İnsanlar, özellikle stres altındayken, kontrol edilmekten hoşlanmazlar. Öfkeli anlarında onlara ne yapmaları gerektiğini söylemek, kişiyi tam tersini yapmaya teşvik edebilir. Fakat, sadece varlığınızı ve desteğinizi sunarak, durumu bir güç mücadelesinden ziyade sağlıklı bir iletişim fırsatına dönüştürebilirsiniz.

2 /10 Jeffrey Bernstein, ''Ebeveyn koçluğu deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, bir çocuğa 'Şu anda üzgün olduğunu görüyorum. Senin için buradayım' dediğinizde, çok büyük olasılıkla sakinleşecektir. Bu cümle, öfkeyi tamamen ortadan kaldırmaz belki ama öfkenin getirdiği yıkıcı etkileri hafifletebilir'' ifadelerini kullandı.



3 /10 Uzman isme göre, ilk bakışta basit gibi görünen bu cümle, büyük bir psikolojik güç taşıyor. Bu cümleyi kuran ebeveyn, çocuğunun duygularını kabul ettiğini, yalnız olmadığını ve onu yargılamadığını bildiriyor.

4 /10 Bir çocuk (ya da bir yetişkin) öfkelendiğinde, genellikle yanlış anlaşıldığını veya görmezden gelindiğini düşünür. ''Üzgün olduğunu görüyorum'' demek, hislere duyulan saygıyı ifade eder.

5 /10 ''Sakin ol!" veya "Aşırı tepki vermeyi bırak!" gibi cümleler, durumu düzeltmekten çok daha da alevlendirebilir. Öfke çoğunlukla korku, üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi duyguların bir yansımasıdır, bu nedenle büyümesi de ancak derin bir anlayış yoluyla durdurulabilir.



6 /10 Sihirli cümleyi kurarken, ses tonunuzun nasıl olduğu da çok önemli. Bu cümleyi hayal kırıklığıyla değil, sıcak bir tınıyla söylemeye özen gösterin.

7 /10 Eğer karşınızdaki küçük bir çocuksa, önünde diz çökün. Kontrolü kaybeden kişi, eğer genç veya yetişkinse onlara alan tanıyın.



8 /10 Hemen cevap alamasanız da, söylediklerinizin zihnine kaydedildiğini unutmayın.

9 /10 Sakinleştiğini fark ettiğinizde ise çözüm odaklı konuşmalar yapmaya başlayın.