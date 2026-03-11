Laleli Camisi'nde dönemin Avrupa ve Doğu sanat anlayışından izler görüldüğüne dikkati çeken Saygılı, "S ve C kıvrımları, kubbenin süslenmesi, arka tarafta gördüğünüz revzenler yahut vitraylarının kullanım tarzı, hat eserlerinin ve kitabelerinin yoğunluğu, çininin artık kullanılmamaya başlanması gibi pek çok konuda Laleli Camisi, o dönem Osmanlı mimarisinin klasikten dönüşümünü, belli açıdan da kopuşunu temsil ediyor." değerlendirmesini yaptı.





Saygılı, caminin klasik biçimde kesme taş üzerine inşa edildiğini, bazı bölümlerde almaşık örgü tekniğinin kullanıldığını, iç mekanda ise mermer levhalarla zengin bir süsleme anlayışının benimsendiğini söyledi.