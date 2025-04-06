Özcan Deniz 'Mağdur edildim' diyerek Sarıyer Belediyesi'ne ihtar çekmişti: Yeni detaylar ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında ifade veren Deniz, Bu, inşaat sahibinin kendisi olmadığını, yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarak bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" demişti.