Ressam Bob Ross'un asıl mesleği şoke etti: Askerlere tuvalet fırçalattırıp sürekli bağırıyordu

'Resim Sevinci' programıyla 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ressam Bob Ross'un eski mesleği ve hayatı duyanları şoke etti. İşte askerlere tuvalet fırçalattıran, yatakları toplattıran Ross'un yaşam öyküsü...
Güler yüzü, kıvırcık saçları ve huzurlu sesiyle hafızalarda yer edinen 'The Joy of Painting' (Resim Sevinci) programının sunucusu Bob Ross, bir dönem Türkiye başta olmak üzere dünyanın en sevilen isimlerinden biriydi.
Resim yapmayı sevdiren ve her yaş grubunu ekran başına kilitleyen Ross, özellikle "Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır" sözüyle hepimizin kalbine dokunmuştu.
Herkes Ross'u huzur veren sesi ve tavırlarıyla tanısa da ressam olmadan önceki mesleğini duyanlar şaşkına döndü.
29 Ekim 1942 tarihinde Daytona Beach, Florida, ABD'de dünyaya gözlerini açan Ross, çocukluk yıllarında hayvanlarla yakından ilgilenmiş, ergenlik döneminde ise babasının marangozhanesinde çalışmaya başlamıştı.
14 yaşında atölyede çalıştığı sırada yaşanan bir kaza sebebiyle sol işaret parmağının bir kısmını kaybeden Ross, bu kazanın üzerinden yıllar sonra 1961 yılında 18 yaşındayken okulu bırakarak hayatının önemli bir bölümünü geçireceği ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı.
Hava Kuvvetleri'nde tıbbi kayıt teknisyenliği yapmaya başlayan Ross, 20 yıllık kariyerinde başçavuşluğa kadar yükselmeyi başardı.
Alaska'ya tayininin çıkmasıyla hayatı kökünden değişen Ross, bölgenin doğasına resmen hayran kaldı. Alaska’nın doğasına büyük bir hayranlık besleyen Ross, burada resimler yapmaya başladı ve burada çok önemli bir şeyi daha fark etti.
SERT BİR İNSAN OLMAKTAN BIKMIŞTIM"
Güler yüzüyle adından söz ettiren Ross, o dönemlerde oldukça sert ve sürekli bağıran bir subaydı. Bu durumun farkında olan Ross, askerliğin kendisine göre bir meslek olmadığını anladı ve yıllar sonra şu itirafta bulundu:
"Ben insanlara tuvaletleri fırçalatan, yatakları toplattıran, geç kaldığında bağıran bir adamdım. Bu iş kaba, sert bir insan olmayı gerektiriyordu ve ben bundan bıkmıştım. Kendime, eğer bundan kurtulursam artık böyle olmayacağına dair söz verdim."
Orduda görev yaptığı sırada boş zamanlarında sanat dersleri almaya başlayan Ross, 1970'li yıllarda ressam Bill Alexander'ın geliştirdiği 'wеt-on-wеt painting' tekniğini kullanmayı öğrendi. Bu teknik sayesinde hızlı bir şekilde resimler ortaya koymaya başlayan Ross, kazancı da arttıkça askerliği bırakmayı kafaya koydu.
"Resim yapma yöntemlerini son derece hızlı geliştirdim. Öğle yemeğinde eve giderdim ve sandviçimi yerken birkaç tane tablo yapardım. Öğleden sonra da gidip onları alıp satardım" diyen Ross, Bill Alexander’ın yanında çalışmaya başladı ve 1892 yılında Walt ve Annette Kowalski ile tanıştı.
Ross'un çalışmalarından çok etkilenen çift, Ross'a şöhretin kapılarını aralayan 'Resim Sevinci' programını teklif etti.
Milyonlarca kişi tarafından izlenen program, kısa sürede aynı anda 60 televizyon kanalında birden yayınlanmaya başladı.
Her gün yüzlerce mektup alan Ross'a birçok kişi yaşadıkları şehir ve köylerin fotoğrafını yollayıp bir sonraki bölümde resmini çizmesini rica etti. Yıllarca herkesin Bob amcası olan ünlü ressam, geç evre lenfoma tanısı konulmasıyla birlikte programına devam edemedi.
15 Mayıs 1994'te son programını yapan Ross, 4 Temmuz 1995'te yaşamını yitirdi.