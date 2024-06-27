Ressam Bob Ross'un asıl mesleği şoke etti: Askerlere tuvalet fırçalattırıp sürekli bağırıyordu

SERT BİR İNSAN OLMAKTAN BIKMIŞTIM"





Güler yüzüyle adından söz ettiren Ross, o dönemlerde oldukça sert ve sürekli bağıran bir subaydı. Bu durumun farkında olan Ross, askerliğin kendisine göre bir meslek olmadığını anladı ve yıllar sonra şu itirafta bulundu:





"Ben insanlara tuvaletleri fırçalatan, yatakları toplattıran, geç kaldığında bağıran bir adamdım. Bu iş kaba, sert bir insan olmayı gerektiriyordu ve ben bundan bıkmıştım. Kendime, eğer bundan kurtulursam artık böyle olmayacağına dair söz verdim."



