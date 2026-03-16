Bilal Kalyoncu, Mekke şehrini yansıtan 90 hanenin platoda yapıldığını söyleyerek, "Burayı klasik bir plato gibi yapmadık. Yapılarda uzun ömürlü olsun diye çelik konstrüksiyon kullandık. Kerpiç evler gibi oldu. Genelde film platolarının ömrü 3, 5 ya da 7 yıl oluyor. Yağmurdan, soğuk hava şartlarından çok ciddi zarar görüyorlar. Biz, burada yapıları çok uzunca bir süre kalabilecek şekle dönüştürdük. Herkes, ekonomik sebepler ve şu anki savaş şartları nedeniyle Orta Doğu'ya ya da Mekke'ye gidemiyor. Biz de Mekke'ye gidemeyenler için o manevi iklimi hissedebilecekleri bir alan olsun istedik." ifadelerini kullandı.