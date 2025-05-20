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Sapanca Gölü'nde günün ilk saatlerinde görülen yakamoz hayran bıraktı

Sapanca Gölü'nde günün ilk saatlerinde görülen yakamoz hayran bıraktı

08:3820/05/2025, Salı
IHA
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Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde sabahın ilk saatleriyle birlikte gün doğumu manzarası ve güneşin göle yansıttığı yakamoz mest etti.

Sakarya'da gün doğumu, Sapanca Gölü kenarında muazzam bir manzara sundu.

Gölün sahil boyunca uzanan kıyıları, günün ilk ışıklarıyla birlikte farklı tonlarda renklerle boyandı.

 Altın sarısından pembeye, mor ve turuncu renklere kadar birçok tonun bir arada görüldüğü gün doğumunda adeta bir tablo ortaya çıktı.

Sabahın ilk saatleriyle birlikte gün doğumu manzarası ve güneşin göle yansıttığı yakamoz mest etti.

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