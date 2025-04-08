Sebebini kimse çözemiyor: Bu köyün nüfusunun çoğu sağır ve dilsizlerden oluşuyor

Mahallesindeki durumu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, şöyle konuştu:





''Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Mahallemizde engelli, sağır ve dilsiz sayısı çok fazla. 100-120 kişi yaşıyor, yarısı engelli. Bu durumun akraba evliliğinden değil, sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığını düşünüyorum.





Biz mahalleli olarak işaret diliyle anlaşmayı öğrendik. Dışarıdan gelenler ise iletişimde zorlanıyor. 9 kardeşiz, 4'ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok.''